Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci - Son Dakika Spor

Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci

6 saat önce

Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, karşılaştığı Akdeniz Bilgi Midi D takımını 3-0 yendi.

Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci, System.String[]

Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, karşılaştığı Akdeniz Bilgi Midi D takımını 3-0 yendi.


Fatih Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, üstün bir performans sergiledi. Zorlu geçen müsabakada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Midi D takımını yenerek, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Kepez Belediyespor Kulübü Alt Yapı Antrenörü Emrah Soysal, centilmence bir mücadele olduğunu söyledi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
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