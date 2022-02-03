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Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu - Son Dakika

Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu

03.02.2022 10:40
Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu

Kepez ilçesinde evlilik tarihinin özel bir gün olmasını isteyen 33 çift, nikah günü olarak 2 Şubat 2022'yi tercih etti.

Kepez ilçesinde evlilik tarihinin özel bir gün olmasını isteyen 33 çift, nikah günü olarak 2 Şubat 2022'yi tercih etti.

Aylar öncesinde "02.02.2022" tarihinde nikah kıydırmak için evlendirme dairesine başvuran çiftler, dün yoğunluk oluşturdu.

Normal günlerde ortalama 25 çiftin nikahı kıyılan Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, dün 33 çift, nikah masasına oturdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de çiftleri yalnız bırakmadı. Nikahlarını kıyan Tütüncü, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah dairelerinde 14 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepez'de 33 çift, 2 Şubat'ta nikah masasına oturdu - Son Dakika
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