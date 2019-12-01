Kepez'de 4 bin metrekare alana portakal ağacı dikildi

Kepez Belediyesince 4 bin metrekarelik alana portakal ağaçları dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hayata geçirdiği "Yeşil Seferberliği" kapsamında Kuzeyyaka Mahallesi'nde belirlenen araziye ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin üyeleriyle 4 bin metrekare alanda 30 portakal ağacını toprakla buluşturdu.

Ağaç diktikleri 4 dönümlük alana çim de ekeceklerini anlatan Tütüncü, Kepez'de 11 yılda 3 milyon 200 bin metrekarelik alanı yeşillendirdiklerini belirtti.

Avrupa'da 11 yılda kişi başına 2,5 metrekare yeşil alan oluşturulurken kendilerinin bu sürede kişi başına 5,5 metrekare yeni yeşil alan ürettiklerini aktaran Tütüncü, "Bu çok büyük bir başarıdır." ifadesini kullandı.

"Yeşil Seferberliği" ağaç dikimi törenine meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.