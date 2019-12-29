Kepez'de 5 bin metrekare alan çimlendirildi - Son Dakika
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Kepez'de 5 bin metrekare alan çimlendirildi

6 saat önce

Kepez Belediyesi, Çamlıbel Mahallesi'ndeki 5 bin metrekare alanı çimlendirerek, 23 portakal, 26 oya ve 28 zakkum ağacı dikti.

Kepez'de 5 bin metrekare alan çimlendirildi, System.String[]

Kepez Belediyesi, Çamlıbel Mahallesi'ndeki 5 bin metrekare alanı çimlendirerek, 23 portakal, 26 oya ve 28 zakkum ağacı dikti.


Ağaç dikme töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezlilere yemyeşil bir gelecek armağan etmek istediklerini söyledi.


Yeşil Seferberliği Projesi'nin Kepez'in dört bir tarafını yeni ağaç dokularıyla, kaplamaya yönelik çok özel bir proje olduğunu belirten Tütüncü, "Kepez'in mahallelerine güzel bir portakal bahçesi kazandıralım istedik ve bir ağaç dikim kampanyası daha gerçekleşiyoruz. Kampanyamızda bizim yanımızda olmak isteyen Biyologlar Derneğine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


Kepez'e 3 milyon 200 bin metre kare yeşil alan


Kepez'e 11 yılda, 3 milyon 200 bin metrekare yeni yeşil alan, 400 tane mahalle parkı, 6 tane temalı park kazandırdıklarını vurgulayan Tütüncü, "Kepez'e 735 bin ağaç diktik. 600 bin nüfusluk Kepez'de neredeyse her insan adına bir ağaç dikmişiz ve onunda üzerine çıkmışız. Çok büyük bir başarıyı ortaya koymuşuz. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Bugün buraya 5 bin metrekare yeni bir yeşil alan daha kazandırıyoruz. Okulumuzun arka kısmında toprak düzenlemesi başladı. Şimdi orası da yeşillenecek ve yeşil denizinin ortasında bir bilim adası olacak" dedi.


Çamlıbel'de 5 bin metre kare alan yeşillendirildi


Kepez için kocaman hayallerinin olduğuna da değinen Tütüncü, "Bu hayallere hep birlikte ulaşacağız. Kadınlarımız için, gençlerimizi için, elleri öpülesi annelerimiz için, babalarımız için. Biz birlikte başardık demeyi, birlikte başaracağız demeyi seviyoruz. Gönül gönüle yolculuğumuz devam edecek. Ağaçlarımız gençlerimizle birlikte büyüsün, sevgimizle beraber büyüsün" ifadelerini kullandı.


Tütüncü'nün konuşmasının ardından Çamlıbel Mahallesi'ndeki 5 bin metre kare alana 23 portakal, 26 oya ve 28 zakkum ağacı dikildi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Çamlıbel, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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