Kepez'de 65 yaş üstü vatandaşlar için çağrı masası oluşturuldu - Son Dakika

Antalya'da Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkışları sınırlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çağrı masası oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyaçlarının 7 gün 24 saat karşılanması amacıyla Kepez Belediyesince personel sayısı artırıldı.

İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İletişim Merkezini (KİM) ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tütüncü, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların 7 gün 24 saat "0 242 310 58 58" numaralı hattan yardım isteyebileceğini bildirdi.

Telefonlara cevap vererek, adreslerini ve isteklerini not eden Tütüncü, Kepez Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle vatandaşın mağduriyetlerinin anında giderileceğini vurguladı.