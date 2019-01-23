Kepez'de Alışveriş ve Kar Festivali Yapılacak

Kepez Belediyesi tarafından alışveriş ve kar festivali düzenlenecek.

Kepez Belediyesi tarafından alışveriş ve kar festivali düzenlenecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı, alışveriş festivaline ev sahipliği yapacak.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla çarşı esnafına sözü olan alışveriş festivali, 26 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat'ta sona erecek.



Alışveriş yapanlara sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediyenin verileceği festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de yer alacak.



Alışveriş festivali çerçevesinde 26-27 Ocak'ta kar festivali de yapılacak.



Kar festivali için Beydağları ve Saklıkent'ten 300 metreküp kar sevkıyatı yapılacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil

3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı