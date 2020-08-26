Kepez'de asfaltlama çalışması - Son Dakika

Kepez Belediyesi, doğal gaz ve elektrik altyapı yatırımlarından dolayı bozulan yollarda asfaltlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 47 bin metrekarelik kent meydanına, birçok eğitim kurumuna, spor tesislerine de ev sahipliği yapan Yeni Mahalle'de çalışma gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal gaz ve elektrik altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra mahallenin yollarında asfalt çalışması başlattı.

Yeni Mahalle'de yenileme çalışması kapsamında şu ana kadar 10 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.