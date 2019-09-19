Son Dakika Haberleri: Kepez'de BAL heyecanı
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Kepez'de BAL heyecanı

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de heyecan başlıyor.

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Bölgesel Amatör Lig'de heyecan başlıyor. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele edecek olan Kepez Belediyespor, yeni sezon ilk maçını Manavgat Belediyespor ile yapacak.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig(BAL) 7.Grup mücadelelerine sayılı günler kaldı. Kepez Belediyespor, ilk karşılaşmasını 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Manavgat Belediyespor ile yapacak. Kepez Belediyespor, yeni sezonun ilk maçı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup mücadelesinde geri sayımın başladığını belirten Teknik Direktör Şakir Filiz, Manavgat Belediyespor ile yapılacak bu ilk mücadeleden galibiyet ile dönmek istediklerini söyledi. Kepez Belediyespor ile Manavgat Belediyespor, 22 Eylül 2019 pazar günü Manavgat Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Manavgat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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