Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, ev ziyaretlerinde çocuklara bayram hediyesi verdi - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ev ziyaretlerinde çocukları, Kurban Bayramı öncesi hediyelerle sevindirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Sürpriz ziyaretle mutlu ettiği ailelerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik eden Tütüncü, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey gibi, bayram da çocuklarla güzel. Bayramlar, hatırlanmakla, paylaşmakla ve çocuklarla güzel. Salgın nedeniyle uzunca bir süre hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla gönlümüzü, muhabbetimizi paylaşamamıştık. Biz onları, onlar bizi çok özlemişlerdi. Kısıtlamanın olmadığı bu bayramda, hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla kucaklaşalım, gönül birlikteliğimizi pekiştirelim ve hasret giderelim istedik. "