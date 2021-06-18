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Kepez'de bu yıl 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapılacak - Son Dakika

Kepez'de bu yıl 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapılacak

18.06.2021 15:59
Kepez'de bu yıl 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapılacak, System.String[]

Kepez Belediyesinin bu yıl ilçeye 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapacağı bildirildi.

Kepez Belediyesinin bu yıl ilçeye 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ni birbirine bağlayan yeni yol üzerinde 2021 sathi asfalt sezonu açılış töreni düzenlendi.

Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar katıldı.

Tütüncü yaptığı konuşmada, ilçeye 13 yılda bin kilometreden fazla yeni yol kazandırıldığını dile getirdi.

İlçedeki tüm yolların Fen İşleri Müdürlüğü'nün araç ve gereçleriyle yapıldığına da dikkati çeken Tütüncü, "Bu yollar Fen İşleri Müdürlüğü'nün ekipmanlarıyla yapılan, kendi elemanlarıyla yapılan işler. Bu hizmetlere ne dışarıdan bir araç, nede iş gücü kullanıldı. Bin kilometre yol açacaksınız ve açtığınız bu yolları da kendi personelinizle yapacaksınız. Kendi makine parkınızdaki araçlarla yapacaksınız. İşte burası çok daha kıymetli." diye konuştu.

Tütüncü, bu yıl da 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapmayı planladıklarını kaydetti.

Tütüncü'nün konuşmasının ardından açılış yapılarak ilk sathi asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Kepez'de bu yıl 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapılacak
Kepez'de bu yıl 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapılacak

Hakan Tütüncü, Hisarcık, Çankaya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de bu yıl 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapılacak - Son Dakika


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