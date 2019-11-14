Kepez'de cemevinin temeli atıldı
6 saat önce
Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:34 Kaynak: AA
Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.
Altınova Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak cemevinin 15 Haziran 2020'de tamamlanacağını söyledi.
Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ise 10 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından butona basılarak Altınova Cemevi'nin temeline ilk harç döküldü.
Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı Karamollaoğlu'ndan Rabia Naz'ın babasının gözaltına alınmasına tepki: Adeta gözdağı vermektedirler Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz