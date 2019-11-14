Kepez'de cemevinin temeli atıldı

Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ise 10 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Altınova Mahallesi 'ndeki temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü , bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak cemevinin 15 Haziran 2020'de tamamlanacağını söyledi.

Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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