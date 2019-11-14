Son Dakika Haberleri: Kepez'de cemevinin temeli atıldı
Son Dakika Güncel Kepez'de cemevinin temeli atıldı

Kepez'de cemevinin temeli atıldı

6 saat önce

Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.

Kepez'de cemevinin temeli atıldı, System.String[]

Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.

Altınova Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak cemevinin 15 Haziran 2020'de tamamlanacağını söyledi.

Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ise 10 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından butona basılarak Altınova Cemevi'nin temeline ilk harç döküldü.

Altınova Mahallesi, Hakan Tütüncü, Altınova, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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