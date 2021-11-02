Kepez'de çocuklar için mangal düzenlendi - Son Dakika

Kepez Kaymakamlığından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan ailelerin çocukları için mangal yemeği düzenlendi.

AK Parti Konyaaltı ve Kepez İlçe Başkanlıkları ile Antalya Sosyal Sorumluluk Gönüllüleri Platformu tarafından gerçekleştirilen "Bir El Bir Dokunuş Projesi" kapsamında Turan Akyaz Hayvan Çiftliğinde düzenlenen etkinlikte, 65 öksüz çocuk hem yemek yedi hem de doyasıya eğlendi.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar ve Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Platform Sözcüsü Doğan Elden, gazetecilere, projenin hedefinin topluma faydalı, hassas ve duyarlı çocuklar yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Öksüz ve yetim çocuklarla güzel vakit geçirmenin huzuru içinde olduklarını dile getiren Elden, "Yetim büyümüş bir peygamberin ümmetiyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğu yerde hiç kimse sahipsiz değildir. Bunu da çocuklarımıza aşılıyoruz ki yalnız olmadıklarının farkında olsunlar." diye konuştu.