Kepez' de çocuklara cimnastik eğitimi - Son Dakika
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Kepez' de çocuklara cimnastik eğitimi

6 saat önce

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, cimnastik branşında da Türk sporuna genç yetenekler yetiştiriyor.

Kepez' de çocuklara cimnastik eğitimi, System.String[]

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, cimnastik branşında da Türk sporuna genç yetenekler yetiştiriyor. Kepez Belediyesi'nin donanımlı spor tesislerinde gerçekleştirilen cimnastik eğitimlerine 5 ile 10 yaş aralığındaki çocuklar katılabiliyor.


Mutlu nesiller yetiştirebilmek için çocuk ve gençlerin sporla büyümesi gerektiğine değinen Kepez Belediyespor Kulübü Cimnastik Antrenörü İsmail Taflı, cimnastiğin spor branşları içinde çocukların gelişimini önemli ölçüde etkileyen en önemli spor dalları arasında yer aldığını söyledi. Çocukların cimnastik ile kuvvet ve esnekliği bir arada kazandığına değinen Taflı, "Esneklik ile eklemlerin hareket genişliği ve hareket yetenekleri de artıyor. Çocuklarda el, göz ve el, ayak koordinasyonu mükemmelleşiyor. Ayrıca esneklik vücut postürünün düzeltilmesinde de etkili oluyor. 5 ile 10 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı cimnastik eğitimlerimize bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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