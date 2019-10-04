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Kepez'de Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

17 dakika önce

Kepez Belediyesince 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde etkinlik düzenlendi.

Kepez'de Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği, System.String[]

Kepez Belediyesince 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokuma Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanseverler Kepez'de buluştu.

Etkinlikte, ağaçlara kuş evleri asıldı, sokak hayvanları için kedi evleri ve sabit su kapları yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayvanların da insanlar gibi can taşıdığını, onlara ilgi duyarak şefkat göstermek gerektiğini anlattı.

Antalya Pati Koruma Derneği (PAKODER) Başkanı Ebru Paraf, hayvanlar için daha fazla destek olunması gerektiğini ifade etti.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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