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Kepez'de galibiyet sevinci

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi evinde Çal Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kepez'de galibiyet sevinci, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi evinde Çal Belediyespor'u 3-2 yendi.


Kepez Belediyespor, hafta sonu Hasan Doğan Stadyumunda Deniz'li Çal Belediyespor'u misafir etti. Kepez Belediyespor maçın ilk dakikasından itibaren oyuna üstünlüğünü koydu. Maçın ikinci dakikasında 8 numaralı forması ile Halil Sağdas topu filelerle buluşturarak ilk golü attı. Çal Belediyespor ise maçın 9'ncu dakikasında beraberliği yakaladı. Karşılaşmada maçın 25. dakikasında Kepez Belediyespor Ahmet Keleş'in attığı gol ile maçın ilk yarısını 2-1 galip tamamladı. Maçın ikinci yarısında 53'ncü dakikada Çalspor yeniden beraberliği yakalarken, 87. dakikada Kepezsporlu Ali Ateş topu filelerle buluşturdu. Hasan Doğan Stadyumundaki karşılaşma Kepez Belediyespor'un 3-2 galibiyetiyle sona erdi. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Çal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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