Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor - Son Dakika

Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor

24.05.2021 14:44
Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor, System.String[]

Kepez ilçesinde sokak hayvanları için hastane ve doğal yaşam parkı inşa edilecek.

Kepez ilçesinde sokak hayvanları için hastane ve doğal yaşam parkı inşa edilecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülecek projede, bugüne kadar yüzlerce hayvanının geçici barınma ve tedavisinin gerçekleştirdiği Kepez Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi modern bir hastaneye dönüştürülecek.

Daha önce de sokak hayvanları için mama üreten, parklarına mama, su kapları ile kedi ve kuş evleri yerleştiren Belediyenin Ünsal Mahallesi'nde 13 bin 600 metrekare alana kazandıracağı projenin temeli bu yıl içinde atılacak.

Sokak hayvanları ile evcil türlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisinin yapılacağı Kepez Sokak Hayvanları Hastanesi, 2 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Ambulans hizmetinin olacağı hastanede, 4 ameliyathane bulunurken, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ve acil ünitesi, diş polikliniği, röntgen, ultrason hizmetleri verilecek.

Hastane eğitim parkı, oyun parkı, rehabilitasyon merkezi ve sahipli hayvanlar misafirhanesinin olacağı doğal yaşam parkının içinde hizmet verecek.

Doğal yaşam parkında barınakların yanı sıra köpek eğitim parkı, rehabilitasyon merkezi, oyun parkları ve sahipli hayvanlar için misafirhane bulunacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sokak hayvanlarına önem veren bir belediye olduklarını söyledi.

Örnek bir hayvan hastanesini hayata geçirdiklerini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Mimari projesi tamamlanan hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkını yatırım programımıza aldık. Yakın bir zamanda yapım ihalesine çıkacağız. İnşallah bu yıl içerisinde son derece modern bir hayvan hastanesinin temelini atacağız. Hastaneyi yıl içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle Varsak'taki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizi, çok daha güzeldir hayvan hastanesine dönüştürmüş olacağız. Hayvan hastanesiyle hem veteriner sayımızı hem de yardımcı personel sayımızı artırarak, sokak hayvanlarına daha farklı bir yaklaşımla hizmet edecek kurumsal, düzgün, alanında örnek bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız."

Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor
Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor
Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor
Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Hastane, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkı inşa ediliyor - Son Dakika


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