Kepez'de inşaat malzemecileri esnafı için site oluşturulacak - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat malzemecileri esnafı, bir site çatısı altında toplanacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aynı sektördeki iş yerlerinin toplu halde bulunmasına yönelik başlatılan proje kapsamında ilk olarak hurdacılar ve geri dönüşümcüler toplu iş yeri sitesini hayata geçiren belediye, inşaat malzemeleri sektörü için çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar tapuları verilen 180 dükkanlı inşaat malzemecileri toplu iş yerinin Kirişçiler Mahallesi'ne yapılacağını bildirdi.

İnşaata başlamadan önce bölgeye elektrik ve su altyapısının tamamlandığını aktaran Tütüncü, site içinde 5 bin 680 metre uzunluğunda yeni yol inşa edildiğini belirtti.

Tütüncü, aynı sektördeki iş yerlerinin toplu bir alanda durmasının hem kent estetiği hem de esnaf için daha ideal olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz şekilde mülkiyet, imar sorunların ortadan kaldırarak, bu sitenin yapılması konusunda önemli bir adım attık. Altyapı çalışmalarını biz tamamladık, şimdi inşaat malzemecisi çok değerli esnafımız, burada kendileri binalarını yaparak, toplu iş yerlerini kurmuş olacak. Kentte şehir merkezinden kırsala doğru bir büyüme söz konusu. Kepez de bu büyümenin en hareketli ve hızlı yaşandığı yerlerden biri. Yeni sitemiz de merkezden uzak bölgelere daha fazla değer katacak."