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Kepez'de işsize iş fırsatı

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, yüzlerce kişiye iş kapılarını aralamaya devam ediyor.

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Kepez Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, yüzlerce kişiye iş kapılarını aralamaya devam ediyor.


Kepez Belediyesi bünyesinde kurulan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, geçtiğimiz aylarda sanayi devleriyle imzalanan 'İşbirliği Protokolleri' ile yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyor. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde her hafta iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar yüzlerce kişiye iş, iş verenlere de kalifiyeli eleman bulma imkanı sunan merkez, geçtiğimiz günlerde AGT Firması ve Ferrokrom Fabrikası'nın eleman alımlarına da ev sahipliği yaptı.


Kepez Belediyesi iş kapılarını aralıyor


AGT Firması ve Ferrokrom Fabrikası'nın yetkilileri tarafından sağlanan görüşmelere, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne iş başvurusunda bulunanlar alındı. AGT Firmasının üretim elemanı mülakatlarına 30 kişi, Ferrokrom Fabrikası mülakatlarına da 30 kişi yönlendirildi. Yapılan mülakat görüşmelerinin ardından işe alınanlar iş başı yaparken, alınmayanlar ise Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi tarafından bir sonraki görüşmelere yönlendirilecekler. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
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