Kepez'de Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri toplandı - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesinde oluşturulan Kadın Koordinasyon Merkezi ile daha güzel, güçlü bir ilçe oluşturacaklarını bildirdi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Koordinasyon Merkezi Danışma Kurulu, Tütüncü başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, toplantıda, merkezin kadın gücünü kentin dokusuna yansıtacak önemli bir sosyal proje olduğunu belirtti.

Kadınların yaptıkları çalışmaları kurumsal bir yapı altına alarak koordinasyon içinde şehre, kadına, aileye, çocuklara, engellilere ya da dezavantajlı farklı gruplara hizmete dönüştüreceklerini ifade eden Tütüncü, merkezle ilk etapta Kepez'de başlatılan yeşil seferberliği, kadının emeğini ekonomik değere dönüştürecek Antalya Köy Pazarı ve kadınlara yönelik sağlık çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.

Belediyenin sağlık alanında çok önemli çalışmalara imza attığını aktaran Tütüncü, bu çalışmaları merkez bünyesinde Kepez'in kadınlarıyla yapacaklarını kaydetti.

Kadınlardan "Benim de bir hikayem var" projesi

Kadınlara yönelik "Benim de bir hikayem var" başlıklı yeni bir proje hazırladıklarına değinen Tütüncü, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Alanında başarılı olmuş hanımların başarı hikayelerini diğer hanımefendilere ilham olsun diye, onlarla paylaşmaya dönük bir çalışma. Çünkü, sosyal hayatın farklı yerlerinde kendi hayatlarında başarı elde etmiş ve o elde ettiği başarıları da örnek olma özelliğiyle taçlandırmış hanımefendiler var. Hanımefendilerin başarılarını diğer hanımefendilere anlatmalıyız ki; onlarda o hikayelerden örnekler çıkartsınlar, kendilerinde bir güç bulsunlar."