Son Dakika Haberleri: Kepez'de "Kadınlar Buluşması" Düzenlendi

Kepez'de "Kadınlar Buluşması" Düzenlendi

2 saat önce

Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezince, her ay bir mahallede düzenlenen kadınlar buluşmasında yılın ilk etkinliği Göçerler Mahallesi'nde yapıldı.

Kepez'de
Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezince, her ay bir mahallede düzenlenen kadınlar buluşmasında yılın ilk etkinliği Göçerler Mahallesi'nde yapıldı.

Belediyenin gezici sağlık tırında, bir göz doktoru ve sağlık çalışanları tarafından kadınlara göz muayenesi yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşi Ayşe Tütüncü ile etkinliğe katıldı.

Tütüncü, kadınlar buluşmasını kardeşlik ortamını artırabilmek, kadınlar için eğlenebilecekleri bir sosyal ortam oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Kepezli kadınlara yönelik yapacakları projelerle ilgili bilgi veren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Koordinasyon merkezimizi kurduk. Şimdi yeni projelerle geleceğe hazırlanıyoruz. Yeni dönem, hanımların elinin daha çok şehre değdiği, hanımları mutlu edecek birçok projenin başladığı bir dönem olacak. Kepezli hanımlar, yeni dönemde aile bütçelerine doğrudan katkı sağlayacak projelerin olduğu, sağlık, eğitim ve spora kadar birçok alanda güzel bir Kepez'i yaşayacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:12 Kaynak: AA

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