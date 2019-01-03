Kepez'de Kadınlar Sporla Buluşuyor

Kepez Belediyesi, daha fazla kadının spor yapabilmesi için "Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor" projesini hayata geçirdi.

Kepez Belediyesi, daha fazla kadının spor yapabilmesi için "Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor" projesini hayata geçirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, projenin işbirliği protokolünü imzaladı.



Başkan Tütüncü, modern belediyeciliğin temelinde insanların hayatlarını güzelleştirmenin ve yeni bakış açıları açabilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.



Sporu halka yönelik önemli bir unsur olarak kabul ettiklerini anlatan Tütüncü, sağlık ve mutluluk için "Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.



Tütüncü, şunları kaydetti:



"Hanımlarımızın sporun güzelliğiyle buluşmaları açısından önemli önceliklerimizden. Sadece spor yapmaları değil, aynı zamanda onların çeşitli sağlık hizmetleri alması ve servisler almasını da sağlayacağız. Hizmetlerimiz koruyucu hekimlik, eğitici seminerleri de kapsıyor. Daha fazla mahallede sportif faaliyet yapmak temel yaklaşımımız olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile daha güçlü oluruz diye bu protokolü imzalıyoruz. Spor ile şekillenen hayat, sağlık ve mutluluk getiriyor."

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