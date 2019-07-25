Kepez'de kamu tesisi arazileri yeşillendiriliyor

Kepez Belediyesi, mülkiyet probleminden dolayı yatırım yapılamadığı için görsel kirliliğin yaşandığı kamu tesisi alanlarını yeşillendiriyor.

Kepez Belediyesi, mülkiyet probleminden dolayı yatırım yapılamadığı için görsel kirliliğin yaşandığı kamu tesisi alanlarını yeşillendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gülveren ve Çamlıbel mahallelerinde mülkiyet sorunlarından dolayı uzun vadede yatırım yapılamayacak olan kamu tesisi arazilerini yeşillendirdi.

Gülveren Mahallesi'nde, sulama ve ışıklandırma tesisatı yapılan 2 bin metrekare alana çim ekildi, arazinin etrafına 30 zeytin ağacı dikildi.

Çamlıbel Mahallesi'nde ise sulama, ışıklandırma tesisatı ve çim ekimi tamamlanan 5 bin metrekare alanın çevresine 50 portakal ağacı dikilecek.

Yapılan yeşillendirme çalışmasıyla arazilerin bulunduğu alandaki apartmanlarda yaşayanların görsel kirlilik ve toz şikayeti ortadan kaldırıldı, bölgeye yeşil bir güzellik kazandırılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocukların daha yeşil bir Kepez'de yaşaması için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların, görsel kirlilik ve toz şikayetinde bulunduğu, uzun vadede değerlendirilemeyecek olan, imar planında sağlık tesisi ile okul gözüken arazileri, çim ekimi ve ağaç dikimiyle yeşil doku haline getirdiklerini ifade eden Tütüncü, şunları kaydetti:

"Fiziki alandaki düzensizlikleri önlemek belediyenin görevidir. Bu kapsamda imar planında okul ve sağlık tesisi olan ama mülkiyet problemi sonucu yıllarca atıl duran arazileri, görsel kirliliği ortadan kaldırmak için yeşillendiriyoruz. Yerleşimin yoğun olduğu bölgelerdeki kamu tesisi arazilerindeki kara lekeleri, yeşil bir nokta haline getiriyoruz. İlçenin merkezi yerlerinde bulunan bu sorunlu alanlar, toz-toprak içerisinde kalacağına, yeşil bir alan olsun ve estetiğe de katkı sağlasın istiyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

JP Morgan: Doların rezerv para statüsü bitebilir

Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak

Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı