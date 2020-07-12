Kepez'de 'Kan ver can olsun' kampanyası - Son Dakika

Kepez'de 'Kan ver can olsun' kampanyası

Kepez Belediyesi, Kızılay'ın kan bağışı çağrısına 'Kan ver can olsun' kampanyası ile destek veriyor.

Kepez Belediyesi, Kızılay'ın kan bağışı çağrısına 'Kan ver can olsun' kampanyası ile destek veriyor. Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Kan ver can olsun' kampanyası Kepez'in mahallelerinde tüm hızıyla sürüyor. Belediye Tıp Merkezi önü, Çankaya, Ünsal, Kütükçü, Kuzeyyaka, Karşıyaka, Barış ve Yükseliş Mahallelerinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyası 16 Temmuz Perşembe Gazi Mahallesi Çarşamba pazarı önü ve 17 Temmuz Cuma günü Gündoğdu Mahallesi muhtarlık önünde devam edecek.

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Tütüncü'den kan bağışı çağrısı


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, sağlık koşulları elveren herkesi kan vermeye davet etti. Kızılay ile çok güzel bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "İstiyoruz ki, bu kampanyalar ilgi çeken kampanyalar olsun. Çünkü ülkemizin şuan kan bağışına ihtiyacı var. Hastanelerimizin, hastalarımızın bu kana çok ihtiyacı var. Biz kanımızla canımızla bu güzel ülkenin yanında olan bu güzel ülkenin evlatlarıyız. Tüm hemşehrilerimizi kan bağışı kampanyasına katılmaya davet ediyorum." dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'de 'Kan ver can olsun' kampanyası - Son Dakika
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