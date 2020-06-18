Kepez'de 'Kan ver can olsun' kampanyası start aldı - Son Dakika

Kepez'de 'Kan ver can olsun' kampanyası start aldı

Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Kan ver can olsun' kampanyası başladı.

Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Kan ver can olsun' kampanyası başladı. Belediye Tıp Merkezi'nden start alan kan bağış kampanyası, farklı günlerde 10 mahallede sürdürülecek. Pandemi döneminde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay'ın kan bağışı çağrısına Kepez Belediyesi, 'Kan ver can olsun' kampanyası ile destek verdi. Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle ilçede kan bağış kampanyası başlatıldı. İlçedeki 10 mahallede sürdürülecek olan kampanyanın startı Belediye Tıp Merkezi'nden verildi. Kızılay'ın kan bağış otobüsü, gün boyunca kan vermek isteyenlerle doldu, taştı. Kızılay'ın kan bağış otobüsü; 19 Haziran Cuma Çankaya Mahallesi Muhtarlık önü, 25 Haziran Perşembe Ünsal Mahallesi muhtarlık önü, 26 Haziran Cuma Kütükçü Mahallesi muhtarlık önü, 2 Temmuz Perşembe Kuzeyyaka Mahallesi Salı pazarı önü, 3 Temmuz Cuma Karşıyaka Mahallesi muhtarlık önü, 9 Temmuz Perşembe Barış Mahallesi muhtarlık önü, 10 Temmuz Cuma Yükseliş Mahallesi muhtarlık önü, 16 Temmuz Perşembe Gazi Mahallesi Çarşamba pazarı önü ve 17 Temmuz Cuma günü Gündoğdu Mahallesi muhtarlık önünde kan vermek isteyen bağışçıları bekliyor. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı