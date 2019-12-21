Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde kadınlar için köy pazarı kurulacak.

Kepez Belediyesi ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, "Antalya Köy Pazarı"nın kurulumu için protokol imzalandı.

Kepez Belediyesi tarafından kırsal kesimlerde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurulacak köy pazarının yarın açılışı gerçekleştirilecek.

Köy pazarıyla kadın çiftçileri ve girişimcileri bir araya getirmeyi, Serik'ten Gazipaşa'ya, Korkuteli'den Kumluca'ya tüm ilçelerde kadın eli değen ürünler pazarda satışa sunulacak.