Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika

Kepez'de köy pazarı kurulacak

6 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde kadınlar için köy pazarı kurulacak.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde kadınlar için köy pazarı kurulacak.

Kepez Belediyesi ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, "Antalya Köy Pazarı"nın kurulumu için protokol imzalandı.

Kepez Belediyesi tarafından kırsal kesimlerde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurulacak köy pazarının yarın açılışı gerçekleştirilecek.

Köy pazarıyla kadın çiftçileri ve girişimcileri bir araya getirmeyi, Serik'ten Gazipaşa'ya, Korkuteli'den Kumluca'ya tüm ilçelerde kadın eli değen ürünler pazarda satışa sunulacak.

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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