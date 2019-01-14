Kepez'de Kültür Sanat Etkinlikleri

Kepez Belediyesi
, geçen yıl bin 259 kültür ve sanat etkinliği ile 697 bin 173 katılımcıyı bir araya getirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesi 2018'de kültür ve sanat alanında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Etkinliklere sadece ilçeden değil, ülke genelinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaş katıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bin 259 etkinlikte 697 bin 173 katılımcıyı buluşturdu. Belediye, Erdem Bayazıt
Kültür Merkezi ve diğer birimlerde 631 etkinlik, açık havada 76 etkinlik düzenledi. Ayrıca Elmalı
ilçesine gerçekleştirilen 43 tur ile bin 880 katılımcı ağırlandı.
Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü
, 2018 yılında birçok projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirterek, etkinliklerin gelecek yıl daha da artırılacağını bildirdi.