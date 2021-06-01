Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açıldı - Son Dakika

Kepez Belediyesince DokumaPark Sanat Sokağı'na inşa edilen sahaf çarşısının açılışı gerçekleştirildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası desteğiyle hayata geçirilen çarşı projesindeki 21 ahşap dükkan sahaflara teslim edildi.

Çarşının açılışı töreninde konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, kitap okumanın önemine dikkati çekti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eski kitapların satırları arasında yolculuk yapmak isteyenler için önemli bir çarşıyı hizmete açtıklarını söyledi.

Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin de katıldığı törende eski ve yeni kitapların, dergilerin, gazetelerin ve plakların satılacağı çarşının açılışı yapıldı.