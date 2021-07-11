Kepez'de "Kütüphane Sohbetleri" programı başladı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nün kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 16 kütüphane açmayı hedefleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlere yönelik "Kütüphane Sohbetleri" programını başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yakın bir zamanda Cemil Meriç ve Cem Karaca kütüphanelerini okurlarla buluşturan Tütüncü, kütüphane sohbetleri programıyla da gençlerle bir araya geliyor.

Kütüphane sohbetlerinin ilkine Cemil Meriç Kütüphanesi ev sahipliği yaptı.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sosyal medya hesaplarından Tütüncü'ye, Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sohbet etme davetinde bulundu.

Davete olumlu cevap veren Tütüncü, kütüphanede gençlerle bir araya gelerek, "Kütüphane Sohbetleri" programının ilkini gerçekleştirdi.

Tütüncü, buluşmada, gençlerle sohbet etti ve gençlerin sorularını cevaplandırdı.