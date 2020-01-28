Kepez'de madalya sevinci - Son Dakika
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Kepez'de madalya sevinci

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12-13 yaş küçük minikler serbest müsabakalarında Kepez'in güreşçileri madalya üstüne madalya kazandı.

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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12-13 yaş küçük minikler serbest müsabakalarında Kepez'in güreşçileri madalya üstüne madalya kazandı.


Kepez'in güreşçileri yüzleri güldürdü. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen minikler serbest güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü Güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. Döşemealtı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda, Kepez'in güreşçileri il seçmelerini 5 madalya ile taçlandırdı. Zorlu geçen müsabakalarda, 11 Yaş Minikler Serbest Güreş İl Şampiyonasında Şafak Damar 1'inci, Osman Ege Özdemir ve Burak Kıran 3'üncü oldu. 12-13 Yaş Kategorisinde Tunahan Sarı 2'nci, Veysel Çayır'da 3'üncülük elde etti. Kepez Belediyespor Kulübü Güreşçileri, aldıkları 5 madalya ve derece ile Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. - ANTALYA

Türkiye, Kepez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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