Kepez'de mahalle sakinlerinin buluşabileceği ev yapıldı - Son Dakika
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Kepez'de mahalle sakinlerinin buluşabileceği ev yapıldı

11.05.2022 11:24
Kepez'de mahalle sakinlerinin buluşabileceği ev yapıldı

Kepez ilçesinin Şafak Mahallesi'nde belediye tarafından mahalle sakinlerinin taziyeler başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde buluşabileceği "Kepez Evi" inşa edildi.

Kepez ilçesinin Şafak Mahallesi'nde belediye tarafından mahalle sakinlerinin taziyeler başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde buluşabileceği "Kepez Evi" inşa edildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleri için bir buluşma noktası oluşturmak amacıyla her mahalleye "Kepez Evi" projesi başlatıldı. İlk ev ise Şafak Mahallesi'nde inşa edildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Yardımcı Sabahat Adanır ve Park Bahçeler Müdürü Muhammed Ahmet Demirtaş ile evde incelemelerde bulundu.

Evin 16 Mayıs'ta açılacağını belirten Başkan Tütüncü, "Şafak Mahallesi'ne güzel bir ev inşa ettik. Kepez Evi, mahalle sakinlerinin sosyalleşebileceği, taziyeler başta olmak üzere çeşitli etkinlikleri yapabileceği muhteşem bir buluşma noktası oldu. Komşu buluşmalarının yapılabileceği, belediyemize ait çeşitli sosyal aktivitelerin yapılabileceği, bu güzel Kepez Evi, hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Evin mimari açıdan Antalya evlerinin izlerini taşıdığını belirten Tütüncü, evin yanı başında da portakal bahçesi bulunduğunu kaydetti.

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Muhammed Ahmet, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de mahalle sakinlerinin buluşabileceği ev yapıldı - Son Dakika


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