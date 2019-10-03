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Kepez'de Mehmet Akif Yeni Camisi ibadete açıldı

54 dakika önce

Kepez Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Mehmet Akif Yeni Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kepez'de Mehmet Akif Yeni Camisi ibadete açıldı, System.String[]

Kepez Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Mehmet Akif Yeni Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Törene Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhanettin İşleyen, İl Müftüsü Osman Artan, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Tütüncü, kısa süre önce gecekondulardan oluşan mahallenin yaşadığı dönüşümü değinen Tütüncü, "Gecekondu mahallesi olduğu yıllarda hayırsever hemşehrilerimiz bir araya gelmişler, bu mahalleye o günün şartlarıyla bir mabet inşa ederek, ibadetlerini bu camilerde gerçekleştirmişler. Allah onlardan razı olsun."

Konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi, Hamdullah Suphi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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