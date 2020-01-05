Kepez'de muhtarlar buluşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'de muhtarlar buluşması - Son Dakika

Kepez'de muhtarlar buluşması

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Afyon'da yapıldı.

Kepez'de muhtarlar buluşması, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Afyon'da yapıldı. Toplantıda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Muhtarlarımızın destekleriyle Kepez'i geliştirmenin, Kepez'i güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz."dedi.


2020 yılı hedeflerinin, yeni yatırımların ve şehre değer katacak projelerin konuşulduğu Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Burada konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasına yeni yıl dilekleriyle başladı. 2019 yılının hareketli bir yıl olduğuna değinen Tütüncü, geçen yıl yapılan seçimleri hatırlatarak, yeni seçilen ve görevlerini sürdüren muhtarlarla 5 yıl daha aynı yolda yürüyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kepez Belediye başkanlığındaki 3. dönemlerini insanlık odaklı belediye çalışmaları noktasında bambaşka bir boyutta geçireceklerine de değinen Başkan Tütüncü, seçim çalışmalarında vaat ettikleri 123 projenin de insanlık odaklı projeler olduğunu söyledi.


"Muhtarlarımız önceliğimiz"


Kepez 'de 11 yılda yapılan her hizmetin muhtarlarla alınan ortak kararlarla yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Tütüncü, "Muhtarlarımız her zaman bizim en önceliğimiz oldu. Hemşehrilerimizle aramızdaki en büyük köprü olan muhtarlarımızla, sık sık bir araya gelerek, daha güzel bir Kepez için omuz omuza çalışıyoruz. Bu beraberliğimiz birbirimizle olan yol arkadaşlığımızı, kardeşlik duygumuzu güçlendiriyor. Muhtarlarımızın destekleriyle Kepez'i geliştirmenin, Kepez'i güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz."dedi.


Muhtarın talepleri toplandı


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının sonunda Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ilk kez gerçekleştirilecek uygulama hakkında da bilgi verdi. Tütüncü'nün konuşmasının ardından dönerli sistem denilen uygulamaya geçildi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin görevlendirildiği uygulamada, muhtarların talep ve istekleri tek tek toplandı. Uygulamanın ardından, toplanan talepler Tütüncü'nün başkanlığında, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katılımlarıyla değerlendirmeye alındı. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Afyon, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek

Son Dakika Haberleri
16:57 Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı - Son Dakika
16:57 Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
16:56 Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
16:54 Gurbet özlemi kitap yazdırdı - Son Dakika
16:50 MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor - Son Dakika
15:52 MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 17:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'de muhtarlar buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]