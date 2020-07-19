Kepez'de örnek açılış - Son Dakika

Kepez'de örnek açılış

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırsever Halil Kaplan'ın rahmetli annesi adına kendi elleriyle yaptığı, yanında sokak hayvanlarının da su içebileceği küvet bulunan çeşmenin açılışını gerçekleştirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırsever Halil Kaplan'ın rahmetli annesi adına kendi elleriyle yaptığı, yanında sokak hayvanlarının da su içebileceği küvet bulunan çeşmenin açılışını gerçekleştirdi.

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Başkan Hakan Tütüncü, hem insanlara hem de sokak hayvanlarına fayda sağlayacak örnek bir açılışın sevincine ortak oldu. Başkan Tütüncü, hayırsever Halil Kaplan'ın rahmetli annesi 'Hidayet Hanım' adına kendi elleriyle yaptığı ve yanında sokak hayvanlarının da su içebileceği küvet bulunan çeşmenin açılışına katıldı.

Duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Tütüncü, "Bugün çok anlamlı bir açılışta bir araya geldik. Çok güzel olmuş, şirin olmuş. Halil abimize çok teşekkür ediyoruz. Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da düşündüğü için. Örnek davranışlarından dolayı kendilerini kutluyorum." dedi.

Sokak hayvanlarına özel küvet

Çeşmeyi önce kedi ve köpekler için düşündüğünü belirten Hayırsever Halil Kaplan'da, "Sokak hayvanları için bu hayrata niyet ettim. Sonuçta herkes kullanacak. Buradan hem vatandaşlar, hem de sokak hayvanları su içecek. Bu işin öncülüğünü yapayım istedim." diye konuştu. 'Hidayet Hanım Hayratı'nın açılışını Başkan Tütüncü, Halil Kaplan ile birlikte gerçkeleştirdi. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Halil Kaplan, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'de örnek açılış - Son Dakika
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