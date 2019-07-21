Son Dakika Haberleri: Kepez'de otodrag heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Kepez'de otodrag heyecanı

24 dakika önce

Antalya'da geçen hafta nefes kesen motodrag yarışlarına sahne olan Kepez, bu hafta sonu da otodrag yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Kepez'de otodrag heyecanı, System.String[]
Antalya'da geçen hafta nefes kesen motodrag yarışlarına sahne olan Kepez, bu hafta sonu da otodrag yarışlarına ev sahipliği yaptı.
Kepez Belediyesi'nin geçen yıl Odabaşı Mahallesi'nde açtığı drag pisti, 20-21 Temmuz tarihlerinde otomobil tutkunlarını ağırladı. Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen yarışlara Kıbrıs'tan ve Türkiye'nin 32 ilinden 60 pilot katılım gösterdi. Tribünlerin tamamen dolduğu yarışlarda otomobil tutkunları hem hızları hem de motor güçleriyle yarış severlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, drag pistindeki sporcuları ziyaret ederek tek tek ilgilendi. Kepez'e motor sporlarıyla ilgili etkinlikleri kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Başkan Tütüncü, "Kıbrıs'tan 5 sporcumuz var. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 60 sporcumuz bize ne kadar doğru bir etkinlik yaptığımızı gösterdi. Bu türden etkinlikler için yurt dışında büyük paralar verip katılanlar oluyor. Bu bir nevi turizme katkı sağlıyor" dedi. Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği Başkanı İzzet Berk Demir, 7 farklı kategoride yapılan yarışlara ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Motor sporlarına büyük önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporseverlere kazandırdığı drag pistine geçen yıl Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak, pistin güvenilirliğini test etmişti.


Antalya, Kıbrıs, Kepez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volvo, yarım milyona yakın aracını geri çağırdı Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü 15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 22:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'de otodrag heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]