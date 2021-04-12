Kepez'de otomobilin çarptığı istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika

2021'in en büyük satışı için geri sayım! Yavuz Sultan Selim Köprüsü el değiştiriyor

Yarın toplanacak Kabine ile ilgili ilk işaret geldi! Çok sert tedbirler kapıda

U.Y'nin kullandığı 07 US 830 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BTF 32 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi'nde 3867 ve 3805 sokakların kesişiminde çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

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