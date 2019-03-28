Son Dakika Haberleri: Kepez'de Oy Kullanmaya Engel Kalmayacak

Kepez'de Oy Kullanmaya Engel Kalmayacak

1 saat önce

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen, ancak tek başına gitme imkanı olmayan vatandaşlar için iş başında olacak.

Kepez'de Oy Kullanmaya Engel Kalmayacak, System.String[]
Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen, ancak tek başına gitme imkanı olmayan vatandaşlar için iş başında olacak.

Hasta, engelli veya yaşlı olması sebebiyle oy kullanmaya tek başına gidemeyecek olan vatandaşlar Kepez Belediyesi 'nin Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince verilecek olan hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık ekiplerince engelli vatandaşlar engelli hizmet araçları, yaşlı ve hasta olan vatandaşlarda ambulanslarla evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacaklar. Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri oy kullanma işleminin ardından, engelli veya yaşlı olan vatandaşları tekrar evlerine ulaştıracak. Vatandaşlığın bir gereği olan oy kullanma işlemini gerçekleştirmek isteyen ancak fiziksel engelli, hasta ya da yaşlı olan vatandaşlarIN 0 242 316 07 08 ya da 0 537 593 84 52 whatsapp ve iletişim hattını arayarak, bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecekleri bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:29 Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:50:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'de Oy Kullanmaya Engel Kalmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]