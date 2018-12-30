Son Dakika Haberleri: Kepez'de Özel Bireyler İçin Koordinasyon Merkezi Açıldı

Kepez'de Özel Bireyler İçin Koordinasyon Merkezi Açıldı

17 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Kepez'de Özel Bireyler İçin Koordinasyon Merkezi Açıldı, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerle buluştu. 61 Hamsi Tava'nın İşletmecisi İslam Kartal'ın ev sahipliğini yaptığı buluşmaya, Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Gökmen Güler ile merkezde görev yapan öğretmenler ile Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk katıldı.

Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin ilçeye kazandırılması için özel bir gayret sarf ettiğini anımsatan Başkan Tütüncü: "Özel öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim almaları için her zaman merkezin yanı başında olduk. Bu merkez, diğer okullara göre çok daha özel ve bizim önemsediğimiz bir okul. Belediye olarak da okulumuza her türlü desteği ve katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Tütüncü, belediye olarak engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya önem verdiklerinin altını çizerek, "Engellilerin sosyal yaşama dahil olmaları, şehri yaşamaları ve şehirde yaşadıklarını hissetmeleri çok önemli bir husus. Bunun yanında engelli bireylerin ailelerine de farklı bir ortamı sağlamak da önemli. Bu nokta da Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ni açtık. Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018'de yapmış olduğumuz en hayırlı işlerden birisidir. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik birçok sosyal projeyi hayata geçirmiştik. Bu merkez ile engellilere yönelik projelerimizi aynı çatı altında toplayalım ve daha nitelikli bir hizmet üretelim istedik. Bu düşünceden hareketle engelliler koordinasyon merkezimizi açtık." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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