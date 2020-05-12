Kepez'de park ve yeşil alan çalışmaları - Son Dakika

Kepez ilçesinde Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerine son 11 yılda 144 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için ağaç dikimini ve yeni park yatırımlarını artırarak sürdüren Kepez Belediyesi, sınırdaş olan iki mahallede rekor düzeyde yeşil alan çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 11 yılda Düdenbaşı'nda 14, Teomanpaşa'da ise 16 park inşa etti. İki mahallede 30 park alanı, refüj düzenlemesi ve Gazi Bulvarı peyzaj çalışmasıyla birlikte toplamda 144 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu.

İnşa edilen parklara, üzeri kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, açık hava spor aletleri ve çocuk oyun elamanları da konularak, çeşitli türde ağaç ve bitki de dikildi.