Kepez'de pedallar yarışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'de pedallar yarışıyor - Son Dakika

Kepez'de pedallar yarışıyor

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları' bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

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Kepez Belediyesi'nin '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları' bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Milli sporcularında katıldığı yarışlar, Antalya'daki yağışlı havaya rağmen Park Funtastic'te büyük bir heyecanla sürüyor.


Kepez'in 120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'nın 2. Etabı, büyük bir heyecanla başladı. Kepez Belediyesi'nin '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları' bir kez daha bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Park Funtastic'te ormanlık arazide, zorlu parkurlarda devam eden yarışlara İstanbul, Adana, İzmir, Mardin, Alanya, Antalya, Bursa, Ankara, Denizli, Isparta, Burdur olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 120 yarışmacı katıldı. Nefes kesen yarışlara Milli Bisikletci Abdülkadir Kelleci ve Serdar Anıl Tepe de katılarak, yarışlara destek verdiler. Sporcular, 3 bin 500 metrelik parkurda, Antalya'daki yağışlı havaya rağmen kıyasıya mücadele ediyorlar. Bisiklet Yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye girenler plaket ve para ödülü takdim edilecek. Yarışlarda ilk 3'e giren sporcuya 500 TL, sıralamada 20'ye girenlere de 200 TL para ödülü verilecek. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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