Kepez'de sağlıkçılara moral etkinliği - Son Dakika

Kepez'de sağlıkçılara moral etkinliği

Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için etkinlik düzenledi.

Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için etkinlik düzenledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi'nin öncülüğünde Kepez Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte Kepez Devlet Hastanesinin nöbetçi hekim, hemşire ve diğer çalışanları bir araya geldi. Aşçılık kursu öğretmenleri, kursiyerleri ve gönüllü kadınlar tarafından çay saatine özgü hazırlanan yiyecekler sağlık çalışanlarına ikram edildi. Ulusal Sanatçılar Derneği de geceye ney dinletisiyle eşlik etti. Etkinliğe Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi Danışma Kurulu üyeleri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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