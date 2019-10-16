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Kepez'de Sahaf Festivali

31 dakika önce

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Sahaf Festivali, 18 Ekim Cuma günü kapılarını kitapseverlere aralayacak.

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Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Sahaf Festivali, 18 Ekim Cuma günü kapılarını kitapseverlere aralayacak.


Kitapseverler Kepez'de buluşuyor. Kepez Belediyesi, AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle 'Sahaf Festivali' düzenleniyor. Geçmişin izlerini günümüze taşıyacak Festival, 18 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında Dokumapark'ta gerçekleştirilecek. Sahaf festivalinde birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler, orijinal nüshalar, meraklılarıyla buluşacak. Kitapseverlerin yanı sıra antika meraklılarını da bir araya getirecek olan festival nostalji kokacak.


Söyleşiler, sinemalar, sergiler


Sahaf Festivali kapsamında gerçekleşecek söyleşilere; H. Cahit Kerse, Haşim Şahin, Olgay Söyler, Emin Nedret İşli, Erol Malçok, Tuncer Çetinkaya, Ümit Nar, Ersin Şen konuk olacak. Antalya'da dergiciliğin ve kitapçılığın tarihi, Ahilik ve ahilik kültürü, Antalya ve çevresi Tahtacı Türkmenleri, dünden bugüne sahaflık tarihi, kent sosyolojisi açısından sahafların ve kitapevlerinin önemi, Altın Portakal Film Festivali'nden edebiyat uyarlamaları, kitap mezatı, Şahmaran masalları ve Anadolu'nun masal geleneği anlatılacak. Jawa Motorlar ve Murat 124 Otomobiller Sergisi'nin de açılacağı festivalde hafızalarda yer bırakan Türk filmlerinin de gösterimlerinin yapılacağı 'Sinema Günleri'de düzenlenecek. Sahaf Festivali, 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Sahaf Festivali, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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