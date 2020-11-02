Kepez'de "sahaflar çarşısı" kurulacak - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'ta düzenlenen Sahaf Festivali'nde, ilçede kurulması planlanan sahaflar çarşısı müjdesini verdi.

Başkan Tütüncü, Belediyenin düzenlediği 2. Sahaf Festivali'nin kapanış gününde sahaflarla bir araya geldi.

Festivale gösterilen ilgi için Antalyalı kitapseverlere teşekkür eden Tütüncü, esnafa ve ziyaretçilere sahaflar çarşısının açılacağı haberini verdi.

İçerisinde kitap okuma ve öğrenme olan festivallerin son derece önemli olduğunu belirten Tütüncü, sahaflar çarşısıyla festivali kalıcı hale getirmek istediklerini söyledi.

Tütüncü, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki süreçte de kalıcı sahaf esnaflarının bulunabildiği, çalışabildiği bir ortamı Kepez'de oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Bununla ilgili çalışmaların başladığını ifade etmek, bu festivalin son gününün en güzel haberi olsa gerek. Yakın bir gelecekte hem sahaf esnafımızın gelip satış yapabileceği, hem de şehrin ziyaret ettiği kültürel duraklardan biri olabilecek, sahaflar çarşısını Antalya'mıza, Kepez'imize armağan etmenin mutluluğunu yaşayacağız."