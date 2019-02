Kepez'de Seçim Startı Verildi

AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı tarafından '31 Mart Yerel Seçim Kampanyası'nın startı verildi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen '31 Mart Yerel Seçim Kampanyasına' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , AK Parti Antalya il Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar , Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile çok sayıda parti üyesi katılım gösterdi."En büyük destek Kepez'den" Türkiye 'nin Antalya'nın ve kepezin nereden nereye geldiğini şu sözlerle anlattı " Bugüne kadar geride bıraktığımız her seçimde Kepez en çok çalışan ilçemiz olmuştur. Size çok teşekkür ediyoruz. Genç ve çalışkan Hakan kardeşim ve hizmetin ustası Menderes Türel ile yola devam demeye hazır bir Kepez görüyorum. Kepez zaten tamam inşallah diyor. Kepez her zaman hazır, bu coşkuyu burada sizlerle yaşamak bizler için büyük mutluluk. Bugün bu salonda coşkuyla bekleyen yedi bölge görüyorum. Her birinden büyük başarılar bekliyoruz. Ama en çok destek Kepez bölgesinden gelecek bunu biliyoruz. 31 Mart'ta mutlu haberlerle yeniden bir arada olmak ümidiyle Hakan kardeşime ve Menderes kardeşime başarılar diliyorum" dedi.Türel: "Belediyecilik gönül işi"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Bugün Kepezimiz 'Haydi bismillah' diyerek bu kutlu yolculuğa çıkıyoruz. İnşallah Hakan kardeşimle bugüne kadar olduğu gibi bu kutlu yolculukta omuz omuza mücadele ederek Kepezimizi Antalyamızı dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Dün Varsak 'tan Erdem Bayazıt Kültür merkezine kadar olan kısımda üçüncü etap tramvay çalışmamızın deneme sürüşünü yaptık. Acaba Kepez'e tren gelecek deselerdi ne kadar inanan çıkardı? Ama hamdolsun biz ne söz verdiysek yerine getirdik. Bundan 15 yıl önce çok iddialı bir söz söylemiştik. Demiştik ki; Kepez Antalya'nın ön bahçesi olacak. Biz sözümüzde durduk ilçeler arasındaki farkları kapattık. Belediyecilik İşi gönül işi, gönülden yaparsan akıbette hayır olur."Tütüncü: "Niyet hayır, akıbet hayır"Seçim çalışmalarının başlangıcının yapıldığı buluşmada Hakan Tütüncü, "Hep beraber çıktığımız bu yolun sonunda büyük bir başarıya Antalya'da Kepez'de 31 Mart'ta hep birlikte şahit olacağız. Hep beraber çıktığımız bu yolun sonunda büyük bir başarı hemşerilerimizin mutluluğu ve güzelliği var. Cumhur ittifakını Kepez'de Milliyetçi Hareket Partisi ile en güzel şekilde temsil edeceğiz. Kepez'de, teşkilatımızla birlikte yaşadığımız düğün gibi bayram gibi bir çalışma yapacağız. ve inşallah, zafer konuşmasında da hep birlikte hep beraber olacağız" diye konuştu.Konuşmaların ardından Kepez'de '31 Mart Yerel Seçim Kampanyası'nın startı verildi. - ANTALYA