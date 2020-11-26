Kepez'de sera atıkları organik gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi, ilçedeki sera ve bahçe atıklarını işleyerek organik gübreye dönüştürdüğü kompost çalışmasını sürdürüyor. Çevre kirliliğine neden olan sera ve bahçe atıkları üreticiden alınıp, tekrar üreticiye organik gübre olarak veriliyor.

Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nce yüksek organik madde içeriğine sahip olduğu tescillenen sera ve bahçe atıklarından üretilen kompost (organik gübre) tarım toprağına can veriyor. Kepez Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında, ilçedeki sera ve bahçelerden çıkan bitki atıklarını alıyor, işleyerek organik gübreye dönüştürüyor ve tekrar çiftçiye teslim ediyor.

Çiçek üreticisine organik değeri yüksek kompost

Kepez Belediyesi, ilçedeki kompost çalışmalarını Altınova bölgesindeki Zeytinlik Mahallesi'nde de gerçekleştirdi. Kesme çiçek merkezi Altınova'daki seralardan çıkan bitki atıkları üreticiden alınarak, kompost makinesinde işlendi. Bitki atıklarından elde edilen organik madde içeriği yüksek kompost tekrar üreticiye teslim edildi. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 397 bin 869 dekar alanda yılın 12 ayı sera yolu ile sebze, meyve ve kesme çiçek üretimi yapılıyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından üretilen organik değeri yüksek kompost ile ekim yapılan alanların verimlilik kapasitesinin artırılması sağlanıyor. Ekonomiye katkı sağlayan bu örnek çalışmayla sera ve bahçe atıklarından kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor. - ANTALYA