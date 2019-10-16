Son Dakika Haberleri: Kepez'de step ve aerobik kursları başlıyor
Son Dakika Spor Kepez'de step ve aerobik kursları başlıyor

Kepez'de step ve aerobik kursları başlıyor

28 dakika önce

Kepez Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği ücretsiz step ve aerobik kurslarının kış dönemi kayıtları başladı.

Kepez'de step ve aerobik kursları başlıyor, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği ücretsiz step ve aerobik kurslarının kış dönemi kayıtları başladı.


İlçenin farklı noktalarında düzenlediği step ve aerobik kursları ile her yıl yüzlerce kadına Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapma imkanı sunan Kepez Belediyesi, kış dönemi kayıtlarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda Kepezli kadınlar tarafından büyük ilgi gören kurslar bu yıl da ilçenin birçok noktasında düzenlenecek. Step ve aerobik kurslarına 16 yaş ve üstü kadınlar, kimlik fotokopisi ve kurs noktalarından temin edilerek, doldurulacak olan kayıt formları ile müracaat edebilecekler. Kurslara katılmak isteyenler 326 62 23 nolu telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecekler.


Step ve aerobik kurs noktaları


Kepez Belediyesi, Dokumapark, Şafak Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu Çadır Salonu, Kanal Mahallesi'nde Mimar Sinan İlköğretim Okulu Çadır Salonu, Özgürlük Mahallesi Çağlayan Lisesi, Turgut Özal Kapalı Spor Salonu, Varsak Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Kültür Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi, Mehmet Akif Mahallesi Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu, Hasta Konukevi, Antalya Spor Lisesi Spor Salonu, Osman Gazi Semt Konağı, Barış Mahallesi Prof. İhsan Koz İlkokulu'nda kadınlar için step ve aerobik kursları açacak. Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta düzenleyeceği step ve aerobik kurslarına kadınların yanı sıra erkeklerde katılabilecek. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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