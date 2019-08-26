Son Dakika Haberleri: Kepez'de su kesintisi
Son Dakika Güncel Haber

Kepez'de su kesintisi

1 saat önce

ASAT Genel Müdürlüğü, Varsak Köprüsünde tramvay hattı üzerindeki altyapı çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde 1 günlük su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Kepez'de su kesintisi, System.String[]

ASAT Genel Müdürlüğü, Varsak Köprüsünde tramvay hattı üzerindeki altyapı çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde 1 günlük su kesintisi yaşanacağını bildirdi.


ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Varsak Köprüsünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Tramvay Hattı üzerinde altyapı yapım çalışması nedeniyle içme suyu ana hattında boru deplasesi yapılacağı ve bu nedenle 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü 07.00 – 19.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceği kaydedildi. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden şebekeye su verileceği belirtildi.


Su kesintisinden etkilenecek mahalleler Kepez Varsak Süleyman Demirel Bulvarının Doğusu, Ayanoğlu, Karşıyaka, Şelale, Demirel, Esentepe, Menderes, Altıayak, Zeytinlik Gaziler, Habibler, Gazi, Sütçüler Mahalleleri ve Aksu Atatürk, Fettahlı, Çamköy Mahalleleri ile Topallı Mahallesi'nin bir kısmı olarak açıklandı. - ANTALYA

Varsak, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'den "idam" çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Kıdemde "25 yıl ve 4500 gün şartı"na takılmamak için kritik tarih 8 Eylül 1999!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:43:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'de su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]