Kepez'de Su Kesintisi - Son Dakika

Kepez'de su kesintisi
Kepez ilçesi Şafak, Gülveren, Kültür, Ahatlı, Yenidoğan, Yeşilyurt, Avni Tolunay mahallelerinde 8 Haziran Salı günü su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde çelik boru bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle Kepez ilçesi Şafak, Gülveren, Kültür, Ahatlı, Yenidoğan, Yeşilyurt, Avni Tolunay mahallerinde 8 Haziran Salı Günü 08. 00-18. 00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı kaydedilerek, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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Kaynak: Habermetre
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