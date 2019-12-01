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Kepez'de sualtı hokeyi kampı

6 saat önce

Kepez ilçesindeki 4 sualtı hokeyi takımı kamp yaptı.

Kepez'de sualtı hokeyi kampı, System.String[]

Kepez ilçesindeki 4 sualtı hokeyi takımı kamp yaptı.

Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, İstanbul Buz Yüzme ve Spor Kulübü, İstanbul Yüzme Kulübü ve Antalya Su Sporları kulüplerinin, 15 ve 19 yaş altı sualtı hokey takımları Adnan Menderes Yüzme Havuzu'nda kamp gerçekleştirdi.

Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü antrenörü Begüm Arıkan, spor branşlarında tesis yeterliliğinin önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Buz Yüzme Spor Kulübü antrenörü İrem Kökbaş ise altyapı sporcularının kondisyon seviyelerini üst düzeye çıkarmak için kamp düzenlediklerini belirtti.

İstanbul, Kocaeli, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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