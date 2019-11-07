Son Dakika Haberleri: Kepez'de tekstil atıkları için 300 konteyner
Son Dakika Güncel Kepez'de tekstil atıkları için 300 konteyner

Kepez'de tekstil atıkları için 300 konteyner

7 saat önce

Kepez ilçesindeki 68 mahalleye 300 tekstil atığı konteyneri yerleştirecek.

Kepez'de tekstil atıkları için 300 konteyner, System.String[]

Kepez ilçesindeki 68 mahalleye 300 tekstil atığı konteyneri yerleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede cam, kağıt, plastik ve metal atıkları gibi tekstil atıklarının da ayrıştırılması için Tabiat Geri Dönüşüm ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sözleşme kapsamında ilçedeki 68 mahalleye 300 tekstil atığı konteyner yerleştirme çalışmalarına başladı.

Yerleştirilecek konteynerin yaygınlaştırılacağını belirten Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, ilçelerinde Sıfır Atık Projesi'nin uygulanması için ayrıştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Projeyle tekstil alanında ihtiyaç duyulan ham madde konusunda geri kazanımların sağlanması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Dönüşüm, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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