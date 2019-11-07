Kepez'de tekstil atıkları için 300 konteyner

Kepez ilçesindeki 68 mahalleye 300 tekstil atığı konteyneri yerleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede cam, kağıt, plastik ve metal atıkları gibi tekstil atıklarının da ayrıştırılması için Tabiat Geri Dönüşüm ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sözleşme kapsamında ilçedeki 68 mahalleye 300 tekstil atığı konteyner yerleştirme çalışmalarına başladı.

Yerleştirilecek konteynerin yaygınlaştırılacağını belirten Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, ilçelerinde Sıfır Atık Projesi'nin uygulanması için ayrıştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Projeyle tekstil alanında ihtiyaç duyulan ham madde konusunda geri kazanımların sağlanması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.