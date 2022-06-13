Kepez'de tekvandocular, engelli öğrenci için mavi kapak topladı - Son Dakika
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Kepez'de tekvandocular, engelli öğrenci için mavi kapak topladı

13.06.2022 11:42
Kepez'de tekvandocular, engelli öğrenci için mavi kapak topladı

Kepez ilçesinde tekvandocular, engelli bir öğrencinin tekerlekli sandalye ihtiyacı için 37 bin plastik mavi kapak topladı.

Kepez ilçesinde tekvandocular, engelli bir öğrencinin tekerlekli sandalye ihtiyacı için 37 bin plastik mavi kapak topladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aslanlar Ortaokulu'ndaki engelli bir öğrencinin eğitim hayatını sürdürme çabasını öğrenen Kepez Belediyesi Spor Kulübü tekvandocuları, tekerlekli sandalye için plastik kapak toplamaya başladı.

Hem çevrelerine hem de sosyal medya hesaplarıyla çalışmalarını duyuran sporcular, yaklaşık 2 ayda 37 bin kapak topladı.

Tekvandocular, kapakları Okul Müdürü Zekeriya Özcan ve yardımcısı Songül Avşar'a teslim etti.

Antrenör Derya Uyankaya, bugüne kadar çeşitli hayırsever çalışmalara imza attıklarını, bu kampanyanın da bunlardan sadece biri olduğunu kaydetti. Uyankaya, şu anda ise kütüphanesi yetersiz olan okullar için kitap toplamaya başladıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'de tekvandocular, engelli öğrenci için mavi kapak topladı - Son Dakika

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